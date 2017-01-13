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Участник Великой Отечественной войны Николай Степанович Рыжков из Верх-Уймона в канун Нового года принимал поздравления с 95-летием от Президента РФ Владимира Путина, от главы Республики Алтай, председателя правительства РА Александра Бердникова, главы района Сергея Гречушникова.

По информации пожарных, новогодние праздники прошли без пожаров. По сведениям из Усть-Коксинской РБ, в больницу поступали мужчины и женщины с алкогольной интоксикацией, а также с ножевыми ранениями и побитые, что нередко происходит во время бытовых ссор. Лишь вовремя оказанная медицинская помощь позволила избежать печальных последствий.