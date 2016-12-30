Лента новостей

Дорогие земляки! В преддверии Нового года принято подводить итоги. 2016 год был високосным. По народным приметам, такие годы – трудные. И он, действительно, был нелёгким. Но тем не менее, благодаря дружной, слаженной работе и районной власти, и трудовых коллективов были достигнуты неплохие по нынешним временам результаты.