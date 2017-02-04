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Победитель забега на 55 км Николай Григоров сразу после финиша

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Конкурс на лучшую кормушку для птиц в творческом союзе воспитателей и дошкольников с их родителями прошёл в детском саде «Хрусталёк» села Баштала. Его цель – формирование экологической культуры детей.

Земельный контроль со стороны государства будет усиливаться, поэтому всем, кто хитрит при использовании земли, самое время выходить из «тени»

25 января, как уже сообщали «УВ», под председательством главы района Сергея Гречушникова состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

19 января, как сообщает информационный портал Новости Горного Алтая, на совещании в правительстве РА обсудили состояние сферы здравоохранения в республике.

Официальный сайт МО "Усть-Коксинский район" Республики Алтай