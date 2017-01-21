Коксинская роща

Стрелка - слияние рек Кокса и Катунь. 

гора Белуха - самая высокая точка Сибири. Высота - 4506 м.

В поисках Беловодья. Подробнее

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Уймонские вести - всегда с вами вместе!

Лента новостей
21 Января 2017
Частный вариант

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Создать новую форму дошкольного учреждения –  частный детский сад – оказалось делом непростым. Но всё же первая ласточка в Усть-Коксинском районе появилась. Название ему дали необычное – «Элагезия». По словам главного виновника торжества, молодого предпринимателя Андрея Кочеткова из Усть-Коксы, оно навеяно книгой молодой писательницы Ореолы Кочетковой про детскую сказочную страну.

21 Января 2017
Новости района от 21.01.2017 г.
21 Января 2017
Ситуация под контролем...

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Экстремизм и терроризм сегодня являются факторами нестабильности во всём мире. Они способны влиять на политические, экономические и социальные процессы, происходящие в государстве. Наша республика также подвержена риску распространения идей экстремизма и терроризма. 

21 Января 2017
Итоги акций «Подарки под елку» и «Поверь в чудо»

В муниципальном образовании «Усть-Коксинский район» завершились акции «Подарки под елку-2016» и "Поверь в чудо", организованные администрацией муниципального образования «Усть-Коксинский район» совместно с бюджетным учреждением Республики Алтай «Управление социальной поддержки населения Усть-Коксинского района».

21 Января 2017
Сколько снежных барсов живёт на Алтае

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Ответить на этот вопрос поможет крупномасштабный учёт ирбиса в местах его обитания

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