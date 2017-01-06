Коксинская роща

Стрелка - слияние рек Кокса и Катунь. 

гора Белуха - самая высокая точка Сибири. Высота - 4506 м.

В поисках Беловодья. Подробнее

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Уймонские вести - всегда с вами вместе!

Лента новостей
06 Января 2017
Спортом надо непременно заниматься круглый год

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Как уже сообщали «УВ», на финише 2016 года, 28 декабря, в актовом зале районной администрации поблагодарили и наградили тех, кто куёт спортивную славу района.

06 Января 2017
Новости района от 06.01.2017 г.
06 Января 2017
Депутат Госдумы встретился с журналистами

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23 декабря депутат Государственной Думы ФС РФ Родион Букачаков провел в конференц-зале Дома печати в Горно-Алтайске пресс-конференцию с главными редакторами муниципальных газет. Депутат отметил, что считает регулярное общение с представителями СМИ в формате пресс-конференций крайне важной для широкого информирования избирателей о своей депутатской деятельности и предоставления возможности читателям получать информацию из первых рук.

06 Января 2017
Кабаргу по зимушке

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Традиционно зимний учетный сезон начинается с учёта кабарги. Во второй половине декабря эти работы завершились на Катандинском и Мультинском участках заповедника, сообщает пресс-служба Катунского заповедника.

06 Января 2017
Благотворительная ёлка

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Традиционно в канун Нового года в Усть-Коксе проходит необыкновенный праздник – Благотворительная Ёлка.

Официальный сайт МО "Усть-Коксинский район" Республики Алтай

Официальный сайт Правительства Республики Алтай