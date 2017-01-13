Коксинская роща

Стрелка - слияние рек Кокса и Катунь. 

гора Белуха - самая высокая точка Сибири. Высота - 4506 м.

В поисках Беловодья. Подробнее

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Уймонские вести - всегда с вами вместе!

Лента новостей
13 Января 2017
Не стареют душой ветераны

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Участник Великой Отечественной войны Николай Степанович Рыжков из Верх-Уймона в канун Нового года принимал поздравления с 95-летием от Президента РФ Владимира Путина, от главы Республики Алтай, председателя правительства РА Александра Бердникова, главы района Сергея Гречушникова.

13 Января 2017
Успешной работы на благо страны
Уважаемые сотрудники и ветераны прокуратуры Усть-Коксинского района!
Уважаемые сотрудники газеты «Уймонские вести»! 
13 Января 2017
Про веселье, горькое похмелье и безопасности обеспечение

По информации пожарных, новогодние праздники прошли без пожаров. По сведениям из Усть-Коксинской РБ, в больницу поступали мужчины и женщины с алкогольной интоксикацией, а также с ножевыми ранениями и побитые, что нередко происходит во время бытовых ссор. Лишь вовремя оказанная медицинская помощь позволила избежать печальных последствий.

13 Января 2017
Штрафовать-то легко...

29 декабря в актовом зале администрации района состоялась внеочередная, 31-я, сессия Совета депутатов МО «Усть-Коксинский район», последняя в 2016 году

13 Января 2017
Государево око

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12 января 2017 года в России отмечается 295-летие органов прокуратуры. История прокуратуры Усть-Коксинского района началась в 1964 году. 

Официальный сайт МО "Усть-Коксинский район" Республики Алтай

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