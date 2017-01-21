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Создать новую форму дошкольного учреждения – частный детский сад – оказалось делом непростым. Но всё же первая ласточка в Усть-Коксинском районе появилась. Название ему дали необычное – «Элагезия». По словам главного виновника торжества, молодого предпринимателя Андрея Кочеткова из Усть-Коксы, оно навеяно книгой молодой писательницы Ореолы Кочетковой про детскую сказочную страну.

Экстремизм и терроризм сегодня являются факторами нестабильности во всём мире. Они способны влиять на политические, экономические и социальные процессы, происходящие в государстве. Наша республика также подвержена риску распространения идей экстремизма и терроризма.

В муниципальном образовании «Усть-Коксинский район» завершились акции «Подарки под елку-2016» и "Поверь в чудо", организованные администрацией муниципального образования «Усть-Коксинский район» совместно с бюджетным учреждением Республики Алтай «Управление социальной поддержки населения Усть-Коксинского района».

Ответить на этот вопрос поможет крупномасштабный учёт ирбиса в местах его обитания

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