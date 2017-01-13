Коксинская роща
Стрелка - слияние рек Кокса и Катунь.
гора Белуха - самая высокая точка Сибири. Высота - 4506 м.
Уймонские вести - всегда с вами вместе!
Участник Великой Отечественной войны Николай Степанович Рыжков из Верх-Уймона в канун Нового года принимал поздравления с 95-летием от Президента РФ Владимира Путина, от главы Республики Алтай, председателя правительства РА Александра Бердникова, главы района Сергея Гречушникова.
По информации пожарных, новогодние праздники прошли без пожаров. По сведениям из Усть-Коксинской РБ, в больницу поступали мужчины и женщины с алкогольной интоксикацией, а также с ножевыми ранениями и побитые, что нередко происходит во время бытовых ссор. Лишь вовремя оказанная медицинская помощь позволила избежать печальных последствий.
29 декабря в актовом зале администрации района состоялась внеочередная, 31-я, сессия Совета депутатов МО «Усть-Коксинский район», последняя в 2016 году
12 января 2017 года в России отмечается 295-летие органов прокуратуры. История прокуратуры Усть-Коксинского района началась в 1964 году.