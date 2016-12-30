Коксинская роща
Стрелка - слияние рек Кокса и Катунь.
гора Белуха - самая высокая точка Сибири. Высота - 4506 м.
Уймонские вести - всегда с вами вместе!
Новогодний хоровод вновь закружил ребятню: елки, подарки, веселье. Дом детского творчества и Дом творчества и досуга встречали самых умных, находчивых, трудолюбивых, творческих детей на Ёлке главы района в Усть-Коксе.
Дорогие земляки! В преддверии Нового года принято подводить итоги. 2016 год был високосным. По народным приметам, такие годы – трудные. И он, действительно, был нелёгким. Но тем не менее, благодаря дружной, слаженной работе и районной власти, и трудовых коллективов были достигнуты неплохие по нынешним временам результаты.
В понедельник, 26 декабря под председательством главы района Сергея Гречушника состоялось очередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Оно началось с минуты молчания в память о погибших пассажирах разбившегося самолёта ТУ-154.
Ярким предновогодним событием в районе стало проведение традиционного фестиваля профессионального мастерства «Мастерство. Вдохновение. Поиск». Лучшие педагоги школ и детских садов соревновались за звание «Учитель года», «Воспитатель года», «Самый классный классный» и «Учитель здоровья». Конкурс стартовал 20 декабря.