Коксинская роща

Стрелка - слияние рек Кокса и Катунь. 

гора Белуха - самая высокая точка Сибири. Высота - 4506 м.

В поисках Беловодья. Подробнее

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Лента новостей
04 Февраля 2017
Природу любить надо с детства учить

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Конкурс на лучшую кормушку для птиц в творческом союзе воспитателей и дошкольников с их родителями прошёл в детском саде «Хрусталёк» села Баштала. Его цель – формирование экологической культуры детей.

04 Февраля 2017
Новости района от 04.02.2017 г.
04 Февраля 2017
Не темните, мужики, не темните, получаете доход - налог платите...

Земельный контроль со стороны государства будет усиливаться, поэтому всем, кто хитрит при использовании земли, самое время выходить из «тени»

04 Февраля 2017
Лучше перестраховаться, чтоб потом не обижаться

25 января, как уже сообщали «УВ», под председательством главы района Сергея Гречушникова состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

04 Февраля 2017
Александр Бердников поручил улучшить медицинское обслуживание

19 января, как сообщает информационный портал Новости Горного Алтая, на совещании в правительстве РА обсудили состояние сферы здравоохранения в республике.

Официальный сайт МО "Усть-Коксинский район" Республики Алтай

Официальный сайт Правительства Республики Алтай