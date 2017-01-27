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Победитель забега на 55 км Николай Григоров сразу после финиша

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22 января в Доме творчества и досуга состоялся отчётный концерт Детской школы искусств, ставший ярким культурным событием в Усть-Коксе в рамках празднования Года экологии.

20 января впервые в районе по инициативе районной администрации была организована встреча представителей различных служб с отслужившими срочную службу парнями.

Как уже сообщали «УВ», 17 января глава района Сергей Гречушников провёл расширенную планёрку, на которой обсудили первостепенные текущие задачи и проблемы. В работе планёрки приняли участие заместители главы района Ольга Абросимова и Тамара Шадрина, начальники управлений, главы сельских поселений.

17 января в администрации района обсудили ситуацию с туберкулезом и мероприятия, направленные на его профилактику. В совещании участвовали заместитель главы района Тамара Шадрина, начальник ТОУ Роспотребнадзора по РА в Усть-Коксинском и Усть-Канском районах Юрий Кыймаштаев, главный врач Усть-Коксинской районной больницы Александр Манухин, главы сельских поселений, руководители организаций и служб района.

Официальный сайт МО "Усть-Коксинский район" Республики Алтай