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Как уже сообщали «УВ», на финише 2016 года, 28 декабря, в актовом зале районной администрации поблагодарили и наградили тех, кто куёт спортивную славу района.

23 декабря депутат Государственной Думы ФС РФ Родион Букачаков провел в конференц-зале Дома печати в Горно-Алтайске пресс-конференцию с главными редакторами муниципальных газет. Депутат отметил, что считает регулярное общение с представителями СМИ в формате пресс-конференций крайне важной для широкого информирования избирателей о своей депутатской деятельности и предоставления возможности читателям получать информацию из первых рук.

Традиционно зимний учетный сезон начинается с учёта кабарги. Во второй половине декабря эти работы завершились на Катандинском и Мультинском участках заповедника, сообщает пресс-служба Катунского заповедника.

Традиционно в канун Нового года в Усть-Коксе проходит необыкновенный праздник – Благотворительная Ёлка.

Официальный сайт МО "Усть-Коксинский район" Республики Алтай